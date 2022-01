Russlands Nachbarn besorgt: Lettland will der Ukraine Militärgüter liefern – Finnland kritisiert Putin

Anzeige

Riga. Lettland will der Ukraine angesichts einer möglichen Bedrohung durch Russland mit militärischer Ausrüstung helfen. Das baltische EU-Land sei bereit, „letale und nicht-letale Güter“ nach Kiew zu liefern, sagte Verteidigungsminister Artis Pabriks am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Riga.

Was Lettland genau entsenden wird, soll erst nach Eintreffen der Güter in der Ukraine bekanntgegeben werden. Darunter seien in Lettland hergestellte Militärgüter sowie Material aus lettischen Beständen, sagte Pabriks. Eine Entsendung von Truppen erwäge Lettland nicht.

Pabriks übte zudem Kritik an der zurückhaltenden Militärhilfe für die Ukraine. „Ich bedauere sehr, dass wir einige europäische Länder haben, die dazu aus verschiedenen Gründen nicht bereit sind. Das finde ich nicht richtig“, sagt der lettische Verteidigungsminister.

Finnlands Präsident: Russische Forderung stellt Souveränität in Frage

Der finnische Präsident Sauli Niinistö kritisiert Forderungen des russischen Staatschefs Wladimir Putin, neue Nato-Beitritte kategorisch auszuschließen. „Wir wollen selbst entscheiden dürfen, ob wir einem Sicherheitsbündnis beitreten“, sagte der Finne in einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag).

Es gehe dabei „um einen Kern unserer nationalen Souveränität“. Durch die russische Forderung werde diese Souveränität in Frage gestellt. Niinistö nahm die Europäische Union in die Verantwortung. Wenn die EU eine wirkliche Union sei, dann müsse sie als ein Ganzes antworten.

Grossbritannien hat Panzerabwehrwaffen an die Ukraine geliefert. In Deutschland werden die Forderungen nach Waffenlieferungen an Kiew lauter.

Finnland ist kein Nato-Mitglied, aber enger Partner des Bündnisses. Immer wieder wird in dem nordischen Land darüber debattiert, ob man dem Militärbündnis beitreten sollte. Finnland ist das EU-Land mit der längsten Landesgrenze zu Russland.

Litauen hofft auf mehr Beistand durch USA und Nato

Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas hat sich für eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke stark gemacht. Die angespannte Lage in der Region erfordere zusätzliche US-Truppen in Europa, sagte er litauischen Medienberichten zufolge am Mittwoch in Vilnius. Zugleich rief er bei einem Treffen mit Botschaftern von neun Nato-Staaten die Verbündeten auf, zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Sicherheit in Betracht zu ziehen.

Litauen ergreife weitere Schritte zur Stärkung seiner nationalen Sicherheit, sagte Anusauskas. Die Präsenz der Verbündeten bleibe aber der wichtigste Sicherheitsgarant für das baltische EU-Land und die Region. Der litauische Verteidigungsminister zeigte sich besorgt über russische Truppenverlegungen in das benachbarte Belarus inmitten des Ukraine-Konflikts. Die sei nicht nur ein destabilisierender Faktor in der Sicherheitslage, sondern stelle eine direkte Bedrohung für Litauen dar, schrieb er auf Facebook.