Russland stellt Fluchtkorridore in Aussicht: Selenskyj ist skeptisch – meint es Kiew ernst?

New York/Lwiw. Russland hält nach den Worten seines UN-Botschafters Wassili Nebensja am (heutigen) Dienstagmorgen ab 10 Uhr Moskauer Zeit in der Ukraine eine Feuerpause ein. Zudem würden Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung geöffnet, die aus den Städten Kiew, Mariupol, Sumy und Tschernihiw führten, sagte Nebensja am Montag gegen Ende einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zur humanitären Krise in der Ukraine.

Es werde nicht gefordert, dass die Menschen nach Russland gehen, es würden auch Evakuierungen in Richtung ukrainischer Städte westlich von Kiew angeboten. Die Menschen könnten letztlich selbst entscheiden, wohin sie in Sicherheit gebracht werden wollten, sagte Nebensja.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich skeptisch über die Ernsthaftigkeit der Ankündigung. In seiner täglichen Videobotschaft sagte er, anstelle einer Vereinbarung über sichere Fluchtkorridore habe die Ukraine am Montag „russische Panzer, russische Grad-Raketen, russische Minen“ bekommen.

Vereinbarte Routen zur Versorgung der Menschen in Mariupol mit Nahrungs- und Arzneimitteln seien sogar vermint worden, sagte Selenskyj. Er äußerte sich von seinem reich verzierten Schreibtisch in seinem Amtssitz als bildlichem Beweis, dass er sich weiterhin in Kiew aufhält.

Am zwölften Kriegstag führe das ukrainische Militär Gegenangriffe durch und füge dem Feind extrem schmerzliche Verluste zu, sagte der Präsident. Es gebe Kämpfe in der Mitte, im Norden und im Süden des Landes - „Mariupol und Charkiw, Tschernihiw und Sumy, Odessa und Kiew, Mykolajiw und Schytomyr“.

Bei Verhandlungen am Montag hatte die russische Seite Evakuierungsrouten vorgeschlagen, die nach Russland und Belarus führen. Selenskyj wies das als Zynismus zurück. Mit der Eröffnung eines kleinen Korridors nach Russland suche Moskau lediglich nach einem Propagandasieg, sagte er.

Video Kampf um Irpin: Russische Truppen rücken näher Richtung Kiew 2:20 min Die russischen Truppen nehmen die Kleinstadt Irpin nahe Kiew seit Tagen unter Beschuss. Die Flucht aus der Stadt ist gefährlich. © Reuters

In den vergangenen Tagen waren Versuche, sichere Korridore für die Flucht von Zivilisten einzurichten, angesichts anhaltenden Beschusses gescheitert, für den sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machten.

In einem am Montagabend ausgestrahlten Interview des Senders ABC News sagte Selenskyj, das Problem sei, dass auf jeden ukrainischen Soldaten zehn russische kämen und auf jeden ukrainischen Panzer 50 russische. Er sagte, der Unterschied bei der Truppenstärke werde aber geringer. Und selbst wenn russisches Militär „in all unsere Städte“ komme, werde es auf einen Aufstand treffen.