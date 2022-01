Militärmanöver von Russland und Belarus alarmiert belarussische Opposition

Anzeige

Brüssel. Militärmanöver der belarussischen und russischen Streitkräfte in der Nähe der ukrainischen Grenze haben die belarussische Opposition alarmiert. „Die Ukraine darf nicht provoziert werden. Wir wollen nicht Teil eines manipulativen unmoralischen Plans sein“, sagte Franak Viacorka, ein hochrangiger Berater der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seine Sorge: Die Übungen könnten zu einer Eskalation der Ukraine-Krise führen.

Vor einigen Tagen sind die ersten russischen Soldaten sowie Panzer und andere Waffen in Belarus eingetroffen. Bis zum 9. Februar sollen sie in „bedrohte Gebiete“ verlegt werden, teilte das belarussische Verteidigungsministerium mit.

Wie groß das Manöver wird, ist noch unklar

Vom 10. bis zum 20. Februar soll dann das eigentliche Manöver in der Nähe der belarussischen Grenzen zur Ukraine und zu den Nato-Staaten Polen und Litauen stattfinden. Wie viele Soldaten daran beteiligt sind, wurde zunächst nicht bekannt.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Manöver zielten darauf ab, „Aggressionen von außen entgegenzuwirken“. Außerdem gehe es um den Kampf gegen Terroristen. Zum Einsatz kämen auch Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme.

Dem belarussischen Machthaber Aleksandr Lukaschenko zufolge geht es darum, „einen genauen Plan für den Fall einer Konfrontation mit Kräften aus dem Westen zu entwickeln“. Er begründete die gemeinsamen Manöver mit der Verstärkung der Militärpräsenz der Nato in Polen und im Baltikum. Darüber hinaus warf Lukaschenko der ukrainischen Führung vor, ihre Einheiten an der Grenze zu Belarus zu verstärken.

Viacorka: Dieses Mal ist die Lage anders

Es habe zwar schon in der Vergangenheit immer wieder gemeinsame Übungen der belarussischen und russischen Truppen gegeben, sagte Oppositionsmann Viacorka in einem Telefongespräch mit dem RND. Doch dieses Mal sei die Ausgangslage wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ostukraine anders, so Viacorka.

Er sorge sich, dass es an der Südgrenze von Belarus zur Ukraine zu Versuchen kommen könne, die Ukraine zu bewaffneten Aktionen zu provozieren, sagte Viacorka. Das könnte dann von Moskau und Minsk zum Vorwand genommen werden, ihrerseits militärisch zu reagieren.

„Belarus ist neutral per Verfassung und will es auch bleiben“

Nach Angaben russischer Blogger sind russische Soldaten und Waffen bereits in belarussischen Regionen gesehen worden, die nur ein paar Dutzend Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt sind. Diese Angaben können nicht überprüft werden.

Der Vertraute der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja forderte Moskau auf, seine Truppen unmittelbar nach dem geplanten Ende der Manöver am 20. Februar wieder aus Belarus abzuziehen. „Es gibt rote Linien“, sagte Viacorka. „Die russischen Truppen müssen Belarus sofort nach der Übung wieder verlassen.“

In der belarussischen Gesellschaft sei Konsens, dass es keine ausländischen Truppen in Belarus geben dürfe, so Viacorka. „Belarus war der erste post-sowjetische Staat, der sich für neutral und atomwaffenfrei erklärt hat. Belarus ist neutral per Verfassung und will es auch bleiben.“