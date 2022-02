Russland-Krise: Die EU packt die Sanktionskeule aus

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Die EU packt die Sanktionskeule gegen Russland aus. Überraschend schlug die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten am Dienstag sogar schärfere Sanktionen vor als bisher gedacht. So soll der Handel mit russischen Staatsanleihen verboten werden. Außerdem sollen mehrere Hundert Einzelpersonen und Unternehmen auf die Sanktionsliste kommen. Die EU-Außenminister wollten am Dienstagabend über den Kommissionsvorschlag beraten.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte: „Ich bin mir sicher, dass es eine einstimmige Entscheidung geben wird.“ Auch Großbritannien und die USA bereiteten Sanktionen vor.

Zuletzt hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Ton gegenüber Russland verschärft. Der Sanktionsvorschlag ihrer Behörde spiegelt das wider.

Anzeige

Video Dramatische Eskalation: Westen kündigt Putin Sanktionen an 1:27 min Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. © dpa

Betroffen von den Sanktionen wären etwa 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt hatten.

Geht der Vorschlag durch, dann dürfen diese Personen künftig nicht mehr in die EU einreisen. Ihre Vermögenswerte, so sie auf Bankkonten in der EU liegen, würden eingefroren. Zudem dürfen EU-Bürger mit diesen Personen keine Geschäfte mehr machen.

Auch Banken sollen auf die Liste

Anzeige

Auch Banken, die in der Ostukraine tätig sind, sollen auf die Liste. Zudem will die EU-Kommission die Separatistengebiete von den Freihandelsregeln ausschließen, die für den Rest der Ukraine gelten.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die EU will offenbar abwarten, ob die erste Sanktionsrunde Russland beeindruckt. Für den Fall eines Angriffs auf die ganze Ukraine ist nach Diplomatenangaben eine Verschärfung der Strafen geplant. Dazu gehören Sanktionen gegen den russischen Energiesektor und Ausfuhrverbote für Hightechprodukte, die Russland in der EU einkauft und für die Diversifizierung seiner Wirtschaft benötigt. Der russische Präsident Wladimir Putin könnte später auch auf der Sanktionsliste landen.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zur Russland-Ukraine-Krise erfahren Sie in unserem Liveblog +++

Als „nukleare Option“ behält sich die EU weiter vor, Russland aus dem internationalen Bankenkommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen. Das hätte aber nicht nur erhebliche Folgen für die russische Finanzbranche, sondern würde auch europäische Banken schwer treffen.

EU-Justizkommissar Didier Reynders sprach von einer schrittweisen Entwicklung der Sanktionen. Am Ende könnte es notwendig werden, „sicherzustellen, dass es keine Importe von Waren oder Dienstleistungen mehr aus Russland gibt, wie etwa Energie, und dass Russlands globaler Zugang zu Finanzdienstleistungen beendet wird“, sagte er im belgischen Rundfunksender RTBF.

Zunächst war unklar, ob sich die EU-Außenminister einstimmig hinter den Vorschlag der Kommission stellen werden. In den vergangenen Tagen war zu erkennen, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt.

Anzeige

So wollten etwa Österreich, Ungarn und Italien richtig harte Sanktionen erst dann verhängen, wenn es zu einer militärischen Invasion der Ukraine kommen sollte. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schien sich dieser Haltung anzuschließen, als er am Dienstag erklärte: „Ich würde nicht sagen, dass das eindeutig eine Invasion ist, aber russische Truppen befinden sich auf ukrainischem Boden.“

Die baltischen Staaten, Polen und die Slowakei dagegen sahen den Zeitpunkt für Sanktionen bereits mit der Anerkennung der Separatistengebiete und der fortwährenden militärischen Drohung Russlands gegen die Ukraine gekommen.