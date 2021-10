Russland stellt Arbeit seiner Nato-Vertretung ein

Anzeige

Moskau. Russland setzt die Arbeit seiner Vertretung bei der Nato aus. Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Montag in Moskau, damit reagiere das Land auf den Ausschluss von acht russischen Vertretern bei der Militärallianz in Brüssel. Auch die Verbindungs- und Informationsbüros der Nato in Moskau würden geschlossen. Dies gelte wahrscheinlich ab dem 1. November.

„Als Ergebnis der bewussten Schritte der NATO haben wir praktisch keine Grundlage für elementare diplomatische Arbeit“, sagte Lawrow. Kontakte zwischen der westlichen Allianz und Moskau könnten über die russische Botschaft in Belgien abgewickelt werden, fügte er hinzu.

Russische Vertreter laut Nato beim Geheimdienst

Die Nato warf den acht Mitgliedern der russischen Vertretung in der vergangenen Woche vor, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten. Sie entzog den Betroffenen die Akkreditierung und reduzierte die Anzahl der Positionen, für die Russland Personen bei der Organisation akkreditieren kann, von 20 auf zehn. Die russische Vertretung sitzt nicht im Nato-Hauptquartier, sondern in einem Stadtteil im Süden der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 stellte die Nato die praktische Zusammenarbeit mit Russland ein, hielt aber Kanäle für Treffen auf hoher Ebene und für die militärische Zusammenarbeit offen. Der Nato-Russland-Rat, ihr bevorzugtes Forum, ist seither jedoch nur sporadisch zusammengetreten. Konflikte zwischen beiden Seiten gab es auch wegen der Entwicklung von Atomraketen in Russland, der Verletzung des Nato-Luftraums und des Überfliegens verbündeter Schiffe durch russische Kampfflugzeuge.