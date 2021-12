Russland stationiert nach ukrainischen Angaben 94.000 Soldaten an der Grenze

Anzeige

Russland hat nach Einschätzung des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksi Resnikow mehr als 94.000 Soldaten in der Nähe der gemeinsamen Grenze zusammengezogen. Der Geheimdienst analysiere derzeit alle Szenarien, darunter auch die schlimmsten, sagte Resnikow am Freitag vor Abgeordneten des Parlaments. Es bestehe das Risiko einer Eskalation Ende Januar.

Ukraine an „einer politischen und diplomatischen Lösung“ interessiert

„Er (der Geheimdienst) stellt fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer groß angelegten Eskalation auf Seiten Russlands besteht“, sagte der Minister. „Der wahrscheinlichste Zeitpunkt, zu dem (Russland) zur Eskalation bereit sein wird, ist Ende Januar.“ Resnikow fügte jedoch hinzu, eine Eskalation sei wahrscheinlich, aber nicht sicher, „und unsere Aufgabe besteht darin, sie zu verhindern“. Die Ukraine werde nichts tun, was Russland provozieren könnte, sei aber bereit, im Fall eines Angriffs zu reagieren. „Die Ukraine ist am meisten an einer politischen und diplomatischen Lösung interessiert“, sagte der Verteidigungsminister.

Ukrainische und westliche Vertreter äußerten sich zuletzt besorgt über eine russische Truppenaufstockung im Grenzgebiet zur Ukraine und befürchteten eine Invasion. Moskau bestreitet eine solche Absicht und beschuldigte die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten, mit solchen Behauptungen eigene aggressive Pläne zu verschleiern.

Der russische Abgeordnete Konstantin Kossatschew bekräftigte am Freitag, Russland plane keinen Angriff auf die Ukraine. „Wir haben keine Pläne, die Ukraine anzugreifen. Wir haben keine verstärkten militärischen Aktivitäten in der Nähe der ukrainischen Grenzen. Es gibt keine Vorbereitungen für eine Offensive“, sagte Kossatschew dem staatlichen russischen Fernsehsender Russia-24.