Russland: Sicherheitsgespräche mit den USA beginnen im Januar

Moskau. Die amerikanisch-russischen Sicherheitsgespräche sollen nach den russischen Neujahrsferien beginnen, die am 9. Januar enden. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag in einem Interview.

Diese Verhandlungen würden den Hauptteil der Gespräche mit dem Westen bilden, die aus dessen Sicht eine Entschärfung der Spannungen angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze bringen sollen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine Sitzung des Nato-Russland-Rats für den 12. Januar angesetzt, wie in Brüssel am Samstag mitgeteilt wurde. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass ein solches Treffen, das er als „wichtig“ bezeichnete, stattfinden werde. Der Termin sei aber noch nicht bestätigt.

Russland fordert Sicherheitsgarantien

Lawrow bekräftigte wie zuvor Präsident Wladimir Putin die russische Erwartung, dass die Gespräche zügig zu einem Ergebnis kommen. Es sei wichtig, dass „unsere Vorschläge nicht in endlosen Diskussionen landen, für die der Westen berühmt ist und mit denen er sich auskennt; dass es ein Ergebnis all dieser diplomatischen Anstrengungen gibt“.

Putin hatte am Sonntag erklärt, er werde mehrere Optionen prüfen, sollten die USA und Nato ihm nicht die in der Ukraine-Krise geforderten Sicherheitsgarantien geben. Details nannte er nicht. Die russische Antwort könnte „divers“ sein und werde „davon abhängen, welche Vorschläge unsere Militärexperten mir machen“.

Russland hat in diesem Monat der Nato einen Entwurf für Sicherheitsvereinbarungen vorgelegt, nach dem das westliche Militärbündnis der Ukraine eine Aufnahme verweigern und seine Militärpräsenz in früheren Sowjetrepubliken und Warschauer-Pakt-Staaten verringern soll.