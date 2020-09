Tambow: Ein Mann mit Mundschutz füllt hinter einer Trennwand seinen Stimmzettel aus. Mitglieder der Wahlkommission der Bezirke warten im Freien in einem Wahllokal auf die Wähler. 2020 werden in Russland drei Tage lang (vom 11. bis 13. September) Wahlen abgehalten. In 18 Regionen werden die Gouverneure gewählt. Zudem stellen sich in elf Regionen Abgeordnete regionaler Parlamente zur Wahl. © Quelle: Lev Vlasov/SOPA Images via ZUMA