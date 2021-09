Reaktion auf Nato-Übungen: Russland hält Militärmanöver im Schwarzen Meer ab

Anzeige

Moskau. Nach dem Beginn zweier Militärmanöver in der Ukraine mit Tausenden Soldaten hat Russlands Marine im Schwarzen Meer eigene Übungen abgehalten. Mehrere Schiffe hätten Artillerie und Raketen abgefeuert, teilte die Schwarzmeerflotte am Freitag mit. Mit dabei seien Einheiten gewesen, die auf der von Russland 2014 einverleibten Halbinsel Krim stationiert seien. Neben mehr als 20 Schiffen seien auch U-Boote, Hubschrauber und Flugzeuge beteiligt gewesen.

Tausende Nato-Soldaten in der Ukraine

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Militärmanöver Russlands und des Westens für neue Spannungen gesorgt. Aktuell läuft in der Westukraine eine Übung unter Beteiligung der USA und anderer Nato-Länder. Zeitgleich wird eine weitere Übung mit 12.500 Soldaten aus elf Nato-Staaten ukraineweit abgehalten, darunter auch im an die Schwarzmeer-Halbinsel Krim angrenzenden Gebiet Cherson.