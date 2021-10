Trotz politischer Spannungen: Putin ruft Deutschland zur Zusammenarbeit auf

Anzeige

Anzeige

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Deutschland trotz politischer Spannungen zur Zusammenarbeit aufgerufen. Den Interessen des russischen und des deutschen Volkes sei am besten gedient, wenn sich die bilaterale Zusammenarbeit konstruktiv entwickele, schrieb das Staatsoberhaupt in einem Telegramm zum Tag der Deutschen Einheit an Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Kreml veröffentlichte das Schreiben am Sonntag in der Hauptstadt Moskau. Darin rief Putin auch zu gemeinsamen Anstrengungen bei internationalen Themen auf.

Die Beziehungen beider Länder sind wegen zahlreicher Konfliktthemen schwer belastet. Dazu zählt etwa die Vergiftung des Kremlgegners Alexej Nawalny. Moskau sieht sich zudem zu Unrecht in die Verantwortung genommen für den Mord an einem Georgier in Berlin und den Hackerangriff auf den Bundestag 2015. Der Kreml hatte bereits nach der Bundestagswahl mitgeteilt, dass Moskau auf ein gutes Verhältnis zur neuen Bundesregierung in Berlin hoffe.

Wiedervereinigung für Putin „ein sehr wichtiges historisches Ereignis“

Putin hatte Deutschland bereits in den vergangenen Jahren zur Wiedervereinigung gratuliert. Das sei „ein sehr wichtiges historisches Ereignis“, das das Ende des Kalten Krieges in Europa und den Beginn einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland markiert habe, schrieb er diesmal.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der deutsche Botschafter in Moskau betonte in einer Ansprache: „Dialog ist beiderseitiges Interesse, Dialog ist für uns ein Muss.“ In einigen Bereichen seien die Gräben tief, sagte Géza Andreas von Geyr. Die Menschen beider Länder seien sich aber zugewandt.