Russland: Putin feiert größte Militärparade der russischen Geschichte

“Platz des 1. September”: Neuer Vorschlag für Gedenkort an deutschen Überfall auf Polen

Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden in Europa und das Deutsche Polen-Institut regen ein Zusammenführen der Vorschläge verschiedener Initiativen an. So soll im Zentrum Berlins ein “Platz des 1. September” mit einem Denkmal an den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 erinnern. Das schreiben die Stiftung und das Institut in einem offenen Brief an mehrere Spitzenpolitiker.