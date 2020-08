Russland präsentiert Corona-Impfstoff “Sputnik V”: Ein Coup, der skeptisch macht

Anzeige

“Sputnik V” heißt der erste zugelassene Impfstoff gegen Corona, den Russlands Präsident Putin heute stolz der Weltöffentlichkeit präsentiert hat. Und der Name ist Programm. Denn er erinnert ganz bewusst an jene Eiszeit des Kalten Krieges, als der Wettlauf ins All auch das Duell der Systeme auf Erden war. 1957 gewann eine vom Vernichtungskrieg der Nazis ausgezehrte russische Nation mit dem Satelliten Sputnik die erste Schlacht des Propagandakriegs der Gesellschaftssysteme.

Der tobt heute nach etwas Tauwetter und mit einer gemeinsamen Weltraumstation längst wieder auf Erden. Der Westen und Russland sehen sich wieder als Gegner. So ist der Impfstoffcoup der Russen auch mit der nötigen Skepsis zu betrachten – trotz eines akademischen Systems von Weltruf. Zu martialisch klingt der Name, als dass hinter der Blitzzulassung ausschließlich lautere Motive zu vermuten seien. Was früher die “ruhmreiche Sowjetunion” war, das ist heute das Reich des neuen Zaren. Und mit dessen Prestigeerfolgen wird von eigenen Defiziten abgelenkt. Sollte “Sputnik V” allerdings wider Erwarten Wirkung zeigen, dann wäre das ein globaler Grund zur Freude.