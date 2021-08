Russland: Politiker verwechselt Mann mit Bär und erschießt ihn

Anzeige

Moskau. Ein Regionalpolitiker hat im äußersten Osten Russlands laut eigener Aussage versehentlich einen Menschen erschossen. Er habe in der Abenddämmerung einen Bären auf einer Müllhalde vertreiben wollen, sagte der Abgeordnete der gesetzgebenden Versammlung der Halbinsel Kamtschatka am Dienstag der Staatsagentur Ria Nowosti zufolge. Er habe demnach erst später erfahren, dass er dabei wohl einen 30-Jährigen angeschossen habe, der später in einem Krankenhaus gestorben sei.

Partei setzt Mitgliedschaft aus

Der Politiker der Kremlpartei Geeintes Russland wurde dem Bericht zufolge festgenommen. Die Partei setzte seine Mitgliedschaft zunächst aus.

Der Gouverneur von Kamtschatka, Wladimir Solodow, sagte dem Radiosender Echo Moskwy, in der Vergangenheit habe es auf der Halbinsel vermehrt Begegnungen wilder Tiere mit Menschen gegeben. „Bewohner schreiben mir, dass sie wegen der Bären Angst haben.“ Erst vor gut zwei Wochen war in dem russischen Naturpark „Jegarki“ in Sibirien ein Bär nach dem Tod eines Touristen erschossen worden.