Russland plant Militärmanöver vor Irland: Dublin kritisiert Vorhaben als unerwünscht

Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen um die Ukraine plant Russland nach irischen Angaben ein Militärmanöver vor der Südwestküste Irlands. Die Übungen seien angesichts der aktuellen Lage unerwünscht, sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Montag in Brüssel vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen in der EU. Dort bemühten sich Teilnehmer um ein Bild der Geschlossenheit im Ukraine-Konflikt. Es gebe in dieser Frage eine beispiellose Einheit und starke Absprachen mit den USA, betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor Reportern.

Auf die Frage, ob die EU nach US-Vorbild Angehörige von europäischem Botschaftspersonal ebenfalls zum Verlassen der Ukraine auffordern werde, entgegnete er indes: „Wir werden nicht das Gleiche machen.“ Er wolle von US-Außenminister Antony Blinken Näheres zu der Entscheidung erfahren. Blinken wollte sich bei dem Außenministertreffen virtuell zuschalten lassen. Am Montag gab auch Großbritannien bekannt, einige seiner Diplomaten und deren Angehörige aus Kiew abzuziehen. Das Außenministerium in London erklärte, der Schritt sei eine „Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland“.

Moskau hat an der Grenze zur Ukraine schätzungsweise rund 100 000 Soldaten zusammengezogen und Panzer, Artilleriegeschütze und schweres Gerät stationiert. Der Westen befürchtet eine bevorstehende russische Invasion der Ukraine.

Die Nato kündigte am Montag an, zusätzliche Militäreinheiten in Alarmbereitschaft zu versetzen und mehr Schiffe und Militärflugzeuge nach Osteuropa zu schicken. Es gelte, die „Abschreckungs“-Präsenz der Allianz im Ostseeraum zu verstärken. Eine Reihe von Nato-Mitgliedern hatten Truppen und Ausrüstung angeboten.

Dänemark entsendet den Angaben nach eine Fregatte in die Ostsee und stationiert Kampfflieger des Typs F-16 in Litauen. Spanien schickt Schiffe, die sich den bestehenden Nato-Seestreitkräften anschließen sollen. Madrid erwägt auch, Kampfflieger nach Bulgarien zu schicken. Frankreich stehe bereit, um Truppen nach Rumänien zu entsenden, gab die Nato bekannt.

Video Baerbock: Ukraine muss stabilisiert werden

In Brüssel wollten die EU-Außenminister den russischen Truppenaufbau an der Grenze der Ukraine erneut verurteilen, wie Diplomaten vorab mitteilten. Zugleich wollten sie ihren Appell zum Dialog bekräftigen. Denkbar sei eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats, das sich auf eine Kontaktgruppe zwischen Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine bezieht, die 2015 für eine Entspannung der Eskalation sorgte, nachdem Kremlchef Wladimir Putin ein Jahr zuvor die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim angeordnet hatte.

Sollte Putin abermals Schritte gegen die Ukraine ergreifen, müsse Moskau mit massiven Konsequenzen und gravierenden Kosten“ rechnen, hieß es vor dem Außenministertreffen in Brüssel. Die Strafmaßnahmen würden finanzieller und politischer Natur sein und schon binnen Tagen nach einem Angriff auf die Ukraine verhängt.

Dennoch fragen sich Beobachter, wie geschlossen die EU tatsächlich ist. Unterschiedliche politische, geschäftliche und energierelevante Interessen entzweien den Staatenbund in dessen Umgang mit Moskau schon seit langem. Rund 40 Prozent der EU-Erdgasimporte kommen aus Russland, das Gros fließt über Pipelines in der Ukraine. Die Gaspreise sind massiv gestiegen, doch hat der russische Energieriese Gasprom die Exporte in die EU laut der Leitung der Internationalen Energieagentur Ende 2021 gedrosselt. Putin betont indes, dass Gasprom seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkomme.