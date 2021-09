Trotz Kritik: Wahlkommission bestätigt Ergebnis der russischen Parlamentswahl

Ella Pamfilowa, Leiterin der Zentralen Wahlkommission Russlands, gestikuliert während einer Rede nach den Parlamentswahlen in der Zentralen Wahlkommission Russlands .Ungeachtet massiver Manipulationsvorwürfe hat Russlands Wahlkommission die Ergebnisse der Parlamentswahl bestätigt. Von insgesamt 450 Sitzen entfallen in der neuen Staatsduma 324 auf die Kremlpartei Geeintes Russland, wie Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Freitag sagte. © Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa