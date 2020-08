Anzeige

Der prominente russische Regierungskritiker Alexej Nawalny darf nach seiner möglichen Vergiftung nun doch zur Behandlung nach Deutschland ausreisen. Die Ärzte in der sibirischen Großstadt Omsk ließen am Freitagabend ihre Bedenken gegen einen Transport ins Ausland fallen, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bestätigte das. Als wahrscheinlich gilt, dass der 44-Jährige nun bald mit einem Spezialflugzeug nach Berlin in die Charité gebracht wird.

Die russischen Ärzte haben nach eigenen Angaben bei dem Putin-Kritiker eine Stoffwechselstörung diagnostiziert. Die Mediziner hatten zuvor schon mitgeteilt, dass sie keine Spuren von Gift im Körper des 44-Jährigen entdeckt hätten. Nawalnys Team hatte dagegen unter Berufung auf einen Polizeibeamten davon gesprochen, dass sie einen “tödlichen Stoff” gefunden hätten.

Der stellvertretende Chefarzt der Klinik in Omsk, Anatoli Kalinitschenko, sagte zum Transport Nawalnys: “Wir haben keine Einwände gegen eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus.” Den Zustand des Kreml-Kritikers beschrieb er als “stabil”. Zuvor hatten die russischen Mediziner einen Transport noch abgelehnt, weil der Zustand des Patienten keinen Flug erlaube. Dagegen hatten deutsche Ärzte, die bereits in Omsk sind, keine Bedenken, wie das Team um den Oppositionellen mitteilte.

Nawalnys Sprecherin sagte: “Es ist schade, dass die Ärzte so lange gebraucht haben, um diese Entscheidung zu treffen.”

Spezialmaschine aus Deutschland schon in Omsk

Der Ambulanz-Flug Experte FAI hat am Freitag ein Spezialflugzeug in die sibirische Stadt Omsk geschickt, wo der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny schwerkrank in einem Krankenhaus liegt. Das bestätigte die Unternehmensführung in Nürnberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschine vom Typ Bombardier Challenger 604 ist gegen Mittag (Ortszeit) in Omsk gelandet.

Nach Unternehmensangaben ist das Flugzeug dafür ausgestattet, einen Intensivpatienten und gegebenenfalls weitere, weniger schwer Kranke zu transportieren.

Der Regierungskritiker wird seit Donnerstag im Krankenhaus in Omsk behandelt - rund 4000 Kilometer von Berlin entfernt. Er liegt im Koma und wird künstlich beatmet. Der Jurist wollte nach einer politischen Reise in Sibirien zurück nach Moskau fliegen. Am Flughafen in Tomsk habe er noch einen Tee getrunken, sagte Nawalnys Sprecherin. Während des Flugs habe er sich unwohl gefühlt und noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug sei in Omsk gelandet.