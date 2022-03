Russland kündigt neue Feuerpause in vier ukrainischen Städten an

Anzeige

Anzeige

Moskau. Russland hat eine neue Waffenruhe für mehrere Städte der Ukraine an diesem Montagvormittag angekündigt. Damit sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen können. Humanitäre Korridore solle es für die Hauptstadt Kiew, die Hafenstadt Mariupol sowie Charkiw und Sumy geben, teilte das russische Militär am Morgen der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Die Feuerpause komme auf Bitten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zustande, der am Sonntag erneut mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert hatte, hieß es.

Anzeige

Keine Bestätigung der Ukraine

Anzeige

Eine Bestätigung von ukrainischer Seite lag zunächst nicht vor.

Video Kämpfe in Vorort von Kiew: Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine 2:26 min In dem Vorort von Kiew brachten sich auch Journalisten vor den Luftschlägen in Sicherheit. © Reuters

Anzeige

Am Wochenende waren gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Bewohnern der Stadt Mariupol im Südosten gescheitert. Beide Seiten warfen sich vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben.