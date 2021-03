Gericht verlängert Hausarrest für mehrere Nawalny-Mitarbeiter bis zum Sommer

Anzeige

Moskau. Nach Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny bleiben mehrere seiner Mitarbeiter in Russland noch bis zum Sommer unter Hausarrest. Ein Gericht in der Hauptstadt Moskau verlängerte am Donnerstag den Arrest um drei weitere Monate bis zum 23. Juni, wie eine Sprecherin der Agentur Interfax zufolge mitteilte.

Betroffen davon sind unter anderem Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch, sein Mitarbeiter Oleg Stepanow und ein Mitglied der Punkband Pussy Riot, Maria Aljochina. Sie sollten eigentlich laut dem Urteil vom Januar in der nächsten Woche wieder das Haus verlassen dürfen.

Video Nawalny meldet sich auf Instagram: Das Straflager sei wie ein KZ 1:18 min Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat in einer Instagram Nachricht aus dem Straflager berichtet. © Reuters

Die Unterstützer waren wie viele Mitarbeiter Nawalnys wegen angeblicher Missachtung von Hygieneregeln bei den Protesten verurteilt worden. Die Verfahren gelten als politisch motiviert, um ein halbes Jahr vor der Wahl einer neuen Staatsduma die Gegner von Kremlchef Wladimir Putin mundtot zu machen. Im Hausarrest ist etwa die Kommunikation mit der Außenwelt über das Internet verboten.

Das Team des Oppositionellen kritisierte die Gerichtsentscheidung und sprach von einer „Rache für die Kundgebungen gegen die Inhaftierung von Nawalny“.

Politiker und unabhängige Aktivisten seien festgenommen worden, um sie an weiteren Aktivitäten zu hindern. „Das ist politische Verfolgung.“ Im Januar waren Zehntausende Menschen in mehr als 100 Städten für den Oppositionsführer auf die Straße gegangen.

Der 44-Jährige war Anfang Februar zu Straflagerhaft verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte. Deutschland, die EU und die USA hatten die Freilassung des Oppositionellen gefordert.