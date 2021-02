Russland erhöht Geldstrafen für Nichtbefolgen von Polizei-Anweisungen

In Russland regt sich Widerstand: Nachdem der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Russland-Präsident Wladimir Putin durch eine Videobotschaft in Bedrängnis brachte, verliert der Regent Zuspruch in der Bevölkerung. Aufständige fordern die Freilassung des inhaftierten Oppositionellen. © Quelle: imago images/Russian Look/Scanpix/ITAR-TASS/RND Montage Behrens