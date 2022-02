Boris Johnson kündigt „sofortige“ Sanktionen gegen Russland an

Anzeige

London. Die britische Regierung will gegen Russland „sofortige“ Wirtschaftssanktionen verhängen. Dies teilte Premierminister Boris Johnson am Dienstag mit.

Die britischen Strafmaßnahmen würden nicht nur auf die prorussischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine abzielen, die der russische Präsident Wladimir Putin am Montag als unabhängige Staaten anerkannt hat, sondern „russische ökonomische Interessen so hart wir können“ ins Visier nehmen.

Es werde auch „nur das erste Trommelfeuer von Wirtschaftssanktionen des Vereinigten Königreichs gegen Russland sein, da wir erwarten, befürchte ich, dass es noch mehr irrationales Verhalten Russlands geben“ werde, ergänzte Johnson. Einzelheiten zu den Sanktionen wollte der Premier noch am Dienstag im Unterhaus darlegen.

Im Gespräch mit britischen Medien warf Johnson Putin vor, tatsächlich auf eine „umfassende Invasion der Ukraine“ aus zu sein. Alle Hinweise deuteten darauf hin, dass der Kremlchef vorhabe, ein unabhängiges, souveränes europäisches Land zu überrennen, zu unterwerfen. „Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass dies absolut katastrophal wäre.“