Russland: Bislang hat Berlin keine Beweise für Nawalny-Vergiftung vorgelegt

Berlin/Moskau. Die russische Regierung hat Anschuldigungen einer Beteiligung an dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny erneut zurückgewiesen. Berlin habe Moskau keine Beweise für den Zustand von Nawalny vorgelegt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. “Wir hoffen, das wird bald passieren, und werden helfen herauszufinden, was den Zustand verursacht hat, in dem sich der Patient jetzt befindet.”

Nawalny war am 20. August auf einem Flug von Sibirien nach Moskau plötzlich zusammengebrochen. Nach einer Behandlung in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk wurde er in die Berliner Charité verlegt, wo die Ärzte bereits vergangene Woche von Anzeichen einer Vergiftung gesprochen hatten.

Video Kreml: „Keine Grundlage für Sanktionen"

Merkel fordert Antworten aus Moskau

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch gesagt, Nawalny sei Opfer eines “versuchten Giftmords” geworden, und forderte von Russland eine Aufklärung des Falls. “Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss”, sagte sie.

Der mutmaßliche Giftanschlag belastet nicht nur allgemein die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland – er wird auch zur Belastung für das Erdgasprojekt Nord Stream 2. Politiker diverser Bundestagsparteien sprachen sich am Donnerstag für einen Stopp der fast fertiggestellten Gasleitung von Russland nach Deutschland aus, nachdem Experten laut Bundesregierung nachgewiesen hatten, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden ist. Russland warnte vor einer emotionalen Reaktion.

Streitpunkt Nord Stream 2

Die Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt verlangte den Abbruch von Nord Stream 2. “Der offenkundige Mordversuch durch die mafiösen Strukturen des Kreml kann uns heute nicht mehr nur besorgt machen, sondern er muss echte Konsequenzen haben”, sagte sie. Diese könnten darin bestehen, zu sagen: “Nord Stream 2 ist nichts mehr, was wir gemeinsam mit Russland vorantreiben können.”

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, der sich auch um den CDU-Vorsitz bewirbt. Ritualisierte Empörung genüge nicht. Nötig sei eine Politik, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin auch treffe, twitterte er und fügte hinzu: “Nord Stream 2 aufzuhalten, wäre solch eine Maßnahme.”

Kremlsprecher Dmitri Peskow kritisierte Forderungen nach einem Ende von Nord Stream 2 als gefühlsbetonte Aussagen, die nicht auf Fakten beruhten. Nord Stream 2 sei ein internationales Wirtschaftsprojekt, das im Interesse Russlands, Deutschlands und ganz Europas sei.

In früheren Krisen hat Merkel einen Stopp von Nord Stream 2 zurückgewiesen, wie etwa nach Hinweisen auf einen russischen Hackerangriff auf ihr Bundestagsbüro und dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten, für den die Staatsanwaltschaft russische Stellen verantwortlich macht. Auch Druck aus den USA hat sie nicht von dem Projekt einer Erdgasleitung auf dem Boden der Ostsee abgebracht, das Polen und die Ukraine umgeht.

Russische Opposition und Weißes Haus verurteilen den Kreml

Nawalnys langjähriger Mitstreiter Leonid Wolkow sagte dem Fernsehsender RTL am Donnerstag, eine unabhängige Untersuchung in Russland sei unwahrscheinlich. Auch er machte den Kreml verantwortlich. Ein Angriff auf diesem Niveau und mit einer solchen Koordination könne nicht nicht von Putin autorisiert worden sein, sagte er. Welche rechtlichen Schritte dies haben könnte, sagte er nicht. Doch wolle er als politische Konsequenz, dass kein Staats- oder Regierungschef Putin noch die Hand schüttele.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, sagte: “Alexej Nawalnys Vergiftung ist absolut verwerflich. Russland hat Nervengift in der Vergangenheit eingesetzt und wir arbeiten mit unseren Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft zusammen, um diejenigen in Russland zur Verantwortung zu ziehen, zu denen die Beiweise uns führen, und beschränken die Mittel für ihre bösartigen Aktivitäten.”

Mit Nowitschok waren 2018 auch der ehemalige russische Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien vergiftet worden. Beide überlebten nach Wochen in kritischem Zustand, eine Anwohnerin kam ums Leben. Weil das Gift aus Sowjetzeiten nach Angaben westlicher Experten ausschließlich in Russland hergestellt worden ist, wurde die russische Regierung für den Fall verantwortlich gemacht. Die wies das zurück.