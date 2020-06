Russland-Affäre: Michael Flynn muss nicht mit Strafverfolgung rechnen

Die Hotspots der Hotspots: Hier entstehen die meisten Corona-Infektionen in anderen Ländern

Auch sechs Monate nach dem Ausbruch des Coronavirus ist kein Ende der Pandemie in Sicht. Besonders Hotspots befeuern das Infektionsgeschehen immer wieder aufs Neue – nicht nur in Deutschland. Ein Blick auf die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder.