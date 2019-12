Russischer Auftragsmord in Berlin? Bundesanwaltschaft will Ermittlungen übernehmen

Anzeige

Karlsruhe. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin will der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen. Die Ermittler verdächtigten staatliche russische Organe als Auftraggeber, berichtete "Spiegel Online" am Dienstag. Demnach gibt es einen Durchbruch bei den Ermittlungen: Der in Untersuchungshaft sitzende Verdächtige sei als mutmaßlicher Mörder eines russischen Geschäftsmanns identifiziert worden. Der Mord passierte im Jahr 2013, dabei soll sich der Täter, wie in Berlin, seinem Opfer auf einem Rad genähert haben.

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte dazu nur, dass das Verfahren bislang nicht übernommen wurde. Eine Entscheidung zur Übernahme des Falls soll laut "Spiegel Online" in den nächsten Tagen fallen. Damit würde Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde Russland offiziell eines Auftragsmords beschuldigen. Der Kreml wies bisher jede Verwicklung in dem Fall von sich.

Georgier am helllichten Tag erschossen

Der 40 Jahre alte Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit war am 23. August in einem kleinen Park in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. Wegen einer möglichen Verstrickung Russlands hatte es früh Forderungen nach einer Übernahme durch die Bundesanwaltschaft gegeben. Diese ist aber nur dann zuständig, wenn der Verdacht besteht, dass der Geheimdienst einer fremden Macht involviert ist.

RND/dpa/ka