Ab sofort: EU verbietet die russischen Staatsmedien RT und Sputnik

Berlin/Brüssel. Die EU verbietet mit sofortiger Wirkung die Verbreitung der Inhalte der russischen Staatsmedien RT (vormals Russia Today) und Sputnik in der gesamten Europäischen Union. Die bislang beispiellosen Sanktionen gegen die Kreml-Medien wurden am Mittwoch im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Es handele sich nicht um journalistische Medien, sondern um Waffen des Kremls in seiner Aggression gegen die Ukraine und in einem Informationskrieg gegen die EU, hatte ein EU-Beamter in Brüssel am Dienstag zur Begründung des Schritts erklärt.

Betroffen von dem Verbot sind die RT-Ableger RT English, RT UK, RT DE, RT Frankreich und RT Spanien, sowie das Kreml-Medium Sputnik. Kabel- und Sattelitenbetreiber dürfen deren Programm nun nicht mehr in der EU ausstrahlen. Internetanbieter müssen außerdem den Zugriff auf die Webseiten der Medien blockieren und auch Social-Media-Plattformen müssen RT und Sputnik in der EU sperren.

Die Redaktionen und Studios der Medien in der EU werden jedoch nicht geschlossen, wie ein EU-Beamter erklärte. Die Mitarbeiter dürfen demnach weiter ihrer Arbeit nachgehen – auch wenn die von ihnen produzierten Inhalte nicht in der EU verbreitet werden dürfen.

Die Sanktionen gegen RT und Sputnik gelten nach EU-Angaben so lange, bis Russland seine Aggressionen gegen die Ukraine einstelle und die beiden Staatsmedien ihre aggressive Propaganda stoppten. Die EU-Mitgliedsstaaten sind nun für die Umsetzung der Sanktionen zuständig und müssen unter anderem Strafen gegen Internetanbieter verhängen, die gegen das Verbot verstoßen, wie ein EU-Beamter mitteilte.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Schritt am Sonntag nach einem Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister angekündigt. Zunächst war jedoch unklar geblieben, wie die EU-Kommission das erreichen will, da die Medienregulierung Aufgabe der Nationalstaaten ist. Die nun geltenden Sanktionen berührten diese nationalstaatliche Aufgabe laut Angaben eines EU-Beamten nicht, sondern seien eine außerordentliche und zielgerichtete Maßnahme angesichts der russischen Aggressionen gegen die Ukraine.