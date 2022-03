Westliche Sanktionen nach Angriff der Ukraine: Russen spüren Auswirkungen im Alltag

Anzeige

Moskau. Seitdem der Westen Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in der Ukraine verhängt hat, spüren die Russen die schmerzhaften Auswirkungen - von Zahlungssystemen, die nicht funktionieren, über Probleme beim Abheben von Bargeld bis hin zur Unmöglichkeit, bestimmte Artikel zu kaufen.

„Apple Pay funktioniert seit gestern nicht mehr. Es war unmöglich, irgendwo damit zu bezahlen - in einem Bus, in einem Café“, sagte die Moskauerin Tatjana Usmanowa gegenüber der Nachrichtenagentur AP. „Außerdem wurde in einem Supermarkt die Anzahl der Waren des täglichen Bedarfs begrenzt, die eine Person kaufen kann.“ Apple hat angekündigt, den Verkauf seines iPhones und anderer beliebter Produkte in Russland einzustellen und Dienste wie Apple Pay als Teil einer größeren Gegenreaktion des Unternehmens auf den Einmarsch einzuschränken.

Dutzende ausländischer und internationaler Unternehmen haben ihre Geschäfte aus Russland zurückgezogen. Große Automarken haben die Ausfuhr ihrer Fahrzeuge gestoppt. Boeing und Airbus haben die Lieferung von Flugzeugteilen und den Service für russische Fluggesellschaften eingestellt. Große Hollywood-Studios haben ihre Filmveröffentlichungen gestoppt. Die Liste wird wahrscheinlich noch weiter wachsen.

Video UN-Vollversammlung verurteilt russischen Einmarsch in die Ukraine 0:51 min Die UN hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf Verurteilt. Für eine entsprechende Resolution stimmten 141 der 193 Mitgliedsstaaten. © Reuters

Hinzu kommt, dass die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder Russland mit Sanktionen von noch nie da gewesener Tragweite und Strenge belegt haben. Sie haben große russische Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen, Hightech-Exporte nach Russland eingeschränkt und Moskaus Verwendung seiner Devisenreserven stark eingeschränkt.

Russen haben Probleme im Alltag

Russen in Moskau und anderen Städten haben mit der AP darüber gesprochen, wie sich diese Maßnahmen auf ihr tägliches Leben auswirken - Probleme beim Umtausch von Rubel in ausländische Währung, lange Schlangen an Geldautomaten und das Versagen bestimmter Bankkarten.

Irina Birjukowa in Jaroslawl, einer Stadt etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau, sagte, sie könne nur eine begrenzte Menge Geld über die Geldautomaten der Bank auf ihr Konto einzahlen. „Die meisten Geldautomaten (dieser Bank) funktionieren nicht, um (Geld) einzuzahlen“, sagte Birjukowa.

Einigen Unternehmen zufolge sind auch die Lebensmittelpreise in die Höhe geschnellt. Ilja Oktawin betreibt den Lieferservice in einer Permer Sushi-Bar. „Alle Hauptzutaten, aus denen wir unsere Produkte zubereiten, sind um 30 bis 40 Prozent teurer geworden“, sagt er. Andere Waren sind aufgrund von Maßnahmen von Unternehmen wie Nike schwerer zu bekommen, das am Dienstagabend den Online-Verkauf mit einer Erklärung auf der Website des Unternehmens stoppte, in der es hieß, es könne „die Lieferung der Waren an Käufer in Russland nicht garantieren“. m Mittwoch kündigte H&M an, „alle Verkäufe“ in dem Land auszusetzen.

„Wir sind mit steigenden Preisen, Massenentlassungen, Verzögerungen bei der Auszahlung von Leistungen oder Renten konfrontiert“, schrieb die Oppositionspolitikerin Julia Galjamina am Mittwoch auf Facebook. „Engpässe bei Medikamenten und medizinischer Ausrüstung. Überalterte und verarmte Auto- und Flugzeugflotte. ... Wir werden uns an die 1990er Jahre erinnern, die nicht die schlimmste Zeit waren. Aber ich habe nur eine Frage: Wofür?“

Behörden schalten Informations-Webseite frei

Um einer Panik vorzubeugen, schalteten die russischen Behörden am Dienstag eine spezielle Website mit dem Titel „Wir erklären“ frei, die darüber berichten soll, wie die verschiedenen Lebensbereiche unter dem Druck der Sanktionen funktionieren. Besorgniserregende Berichte, wie jene, die einen Preisanstieg vorhersagen oder besagen, dass bestimmte Dienstleistungen nicht funktionieren, werden auf der Website als „gefälscht“ markiert.

Einige Russen sagen, dass es nicht so sehr die Sanktionen seien, die sie beunruhigten, sondern der Angriff Russlands auf ein Nachbarland. „Mich beunruhigt, dass Russland in der Ukraine Menschen tötet“, sagte Iwan Koslow aus Moskau. „Ich wünschte, es würde den Krieg beenden, den kein vernünftiger Mensch mit einem Gewissen und der Fähigkeit zu Barmherzigkeit und Mitgefühl in Russland will.“

Die Anti-Kriegs-Stimmung in Russland ist weit verbreitet. Tausende von Menschen haben offene Briefe und Online-Petitionen unterzeichnet, in denen sie den Stopp der Invasion fordern. Die am meisten unterstützte Online-Petition hat in wenigen Tagen mehr als eine Million Unterschriften gesammelt. Seit Beginn des Angriffs am vergangenen Donnerstag sind Russen im ganzen Land fast täglich auf die Straße gegangen. Nach Angaben von OWD-Info, einer Gruppe, die politische Verhaftungen verfolgt, wurden in der vergangenen Woche mehr als 7000 Demonstranten festgenommen. Am Mittwoch waren es fast 600 Festnahmen.