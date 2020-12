Streit beigelegt: Haseloff stoppt Erhöhung des Rundfunkbeitrags

Anzeige

Magdeburg. Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent zum 1. Januar ist gestoppt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zieht nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) den Staatsvertrag zur Anhebung des Rundfunkbeitrags zurück. Damit ist das Vorhaben, zu dem alle anderen Länder bereits ihre Zustimmung erteilt oder angekündigt haben, hinfällig. Der Rundfunkbeitrag bleibt auch nach dem 1. Januar 2021 unverändert bei 17,50 Euro.

Zuerst hatte die “Mitteldeutsche Zeitung” berichtet.

Haseloff verkündete seine Entscheidung am Dienstag in der Kabinettssitzung. Durch diesen Schritt hat der Landtag keine Entscheidungsgrundlage mehr. Die CDU vermeidet es, gemeinsam mit der AfD abzustimmen. Vor einer solchen Zusammenarbeit hatten die Koalitionspartner SPD und Grüne heftig gewarnt.

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Markus Kurze, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Wir nehmen die Entscheidung des Ministerpräsidenten mit Respekt zur Kenntnis und danken unseren Koalitionspartnern für den verantwortungsvollen Umgang mit der Thematik!” Kurze ist auch medienpolitischer Sprecher der Fraktion und Wortführer der Gegner einer Beitragserhöhung.

Der Grünen-Landesvorsitzende Sebastian Striegel kritisierte den Koalitionspartner CDU erneut heftig. Dem RND sagte er: “Dieser Rückzieher Haseloffs ist eine direkte Folge der desaströsen Verfassung der CDU, die Einfluss auf den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nehmen will. Diese versuchte Einflussnahme wird nun das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Der Koalition ist durch das Agieren der CDU schwerer Schaden entstanden. Sachsen-Anhalt ist bundesweit isoliert.”

Einen Bruch der Koalition ein halbes Jahr vor der regulären Landtagswahl will Striegel aber vermeiden. Dem RND sagte er: “Unter normalen Umständen wäre dies der Moment, eine solche Koalition zu verlassen. Derzeit sind aber keine normalen Zustände. Die Pandemielage in Sachsen-Anhalt spitzt sich von Tag zu Tag dramatisch zu. Auch in der CDU und im Landtag herrschen keine normalen Zustände. Wir haben eine CDU, die offen ist für den Einfluss der AfD. Und eine AfD, die permanent daran arbeitet, unsere Demokratie von innen durch Destruktivität und Chaos auszuhöhlen.

In dieser schweren Situation können wir das Land nicht einer in der Tendenz regierungsunfähigen CDU überlassen – und erst recht nicht einer rechtsextremen AfD. Wir halten es aus staatspolitischer Verantwortung für notwendig, in der Pandemie eine handlungsfähige Regierung zu gewährleisten, erst recht, wenn die CDU nicht mehr handlungsfähig ist. Das werden wir unseren Parteigremien so vorschlagen.”