Aus Honduras: Rund 2000 Migranten auf dem Weg Richtung USA

Gualán. Rund 2000 Migranten aus Honduras haben sich auf den Weg Richtung USA gemacht. Am Donnerstag überquerten sie zu Fuß die Grenze zu Guatemala in Corinto, ohne sich zu registrieren. Die Menge schob sich an zahlenmäßig unterlegenen Polizisten und Soldaten vorbei, die sie weitgehend gewähren ließen. Dabei hatten die guatemaltekischen Behörden die Migranten ursprünglich erfassen und jenen Unterstützung anbieten wollen, die zur Rückkehr bereit waren.

Der Präsident von Guatemala Alejandro Giammattei kündigte an, sie festzunehmen und nach Honduras zurückzubringen, da sie inmitten der Coronavirus-Pandemie eine Gefahr für die Gesundheit der Guatemalteken darstellten.

Giammattei erteilte den Befehl, einen Teil der verfassungsgemäßen Rechte in denjenigen Provinzen auszusetzen, durch die die Migranten voraussichtlich ziehen würden, augenscheinlich um ihre Festnahme zu erleichtern.

“Die Not erdrosselt einen”

In einer Migrantengruppe liefen vier Teenager, allesamt Freunde und Nachbarn aus der Stadt San Pedro Sula, von der Hunderte Menschen am Vorabend losgezogen waren. Die Jugendlichen hatten sich zum Wegzug entschlossen, nachdem sie sahen, wie sich andere über Facebook organisiert hatten.

Der Jüngste, der 15 Jahre alte Josty Morales, sagte, er wolle den “amerikanischen Traum” leben und seinen sechs Monate alten Sohn unterstützen, den er in der Heimat zurückgelassen habe. “Es gibt keine Arbeit. Die Not erdrosselt einen.”

Guatemaltekische Behörden meldeten am Donnerstag den Tod eines Migranten. Eine Person habe versucht, auf einen fahrenden Tieflader zu klettern, sei aber unter die Räder geraten.

Mexiko hat Nationalgarde eingesetzt

Migranten und Asylsuchende aus Zentralamerika haben in den vergangenen Jahren aus Sicherheitsgründen begonnen, in großen Gruppen zu reisen. Teilweise teilen sie sich auch die Kosten für Schmuggler, die sie über Grenzen bringen. Seit Wochen hatte es Aufrufe in sozialen Medien gegeben, nach denen eine Karawane am 1. Oktober aufbrechen sollte.

Die Wahrscheinlichkeit, die US-Grenze zu erreichen ist gering. Wegen Drucks aus den USA hat Mexiko seine Nationalgarde auf die Straßen gebracht und große Gruppen werden häufig versucht, aufzubrechen. Auf legale Weise in die USA zu gelangen ist derzeit mit der Pandemie praktisch unmöglich und der illegale Grenzübertritt ist so schwierig wie sonst auch.