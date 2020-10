Ruhigerer Trump, engagierte Moderatorin: Zweites TV-Duell lief zivilisierter ab

Anzeige

Nashville. Das zweite und letzte TV-Duell ist auch dank neuer Regeln deutlich zivilisierter verlaufen als die erste Fernsehdebatte. Moderatorin Kristen Welker hatte US-Präsident Donald Trump und seinen Herausforderer Joe Biden zu Beginn der Debatte am Donnerstagabend (Ortszeit) gebeten, sich nicht gegenseitig zu unterbrechen - das geschah dann im Verlauf der Debatte auch nur sehr selten. Das erste TV-Duell Ende September war vor allem wegen Trumps Unterbrechungen ins Chaos abgeglitten.

Dass es diesmal nicht so weit kam, lag auch an Moderatorin Welker. Trump lobte die NBC-Journalistin während der Debatte sogar. „Bisher respektiere ich sehr, wie Sie das hier handhaben, muss ich sagen“, sagte Trump. Erst am Wochenende hatte Trump Welker scharf angegriffen. Sie sei „immer schrecklich und unfair“ gewesen, „so wie die meisten Fake-News-Reporter“, hatte Trump über Welker getwittert.

Der Präsident war seinem Herausforderer bei der ersten Debatte immer wieder ins Wort gefallen, teilweise hatten die beiden Männer minutenlang durcheinander geredet. Umfragen hatten danach gezeigt, dass die Zuschauer das größtenteils negativ bewerteten. Als Konsequenz galten nun neue Regeln, dass beispielsweise nur das Mikrofon des jeweils Redenden bei den Eingangsstatements eingeschaltet ist. Das Ergebnis war zunächst ein wesentlich geordneter wirkendes Streitgespräch.