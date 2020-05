Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsausschusses, Norbert Röttgen, sieht die Europäische Union in der Corona-Krise in der “schwersten Krise ihrer Geschichte”. Die Pandemie verstärke die “noch nicht völlig überwundenen Folgen der Eurokrise wieder” und könnte zudem zu einer “neuen Quelle der Migration” werden, sagte Röttgen “Zeit Online”. Er hoffe aber auf einen positiven Effekt: “Wenn wir uns rational und solidarisch verhalten und so die Krise meistern, wird sie uns zusammenschweißen.”

Röttgen ist auch einer der Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, über den auf einem Parteitag im Dezember entschieden wird. Er verteidigte die Position Deutschlands und Frankreichs sowie der EU-Kommission, besonders Corona-betroffene Staaten auch mit direkten Zuschüssen statt Krediten zu unterstützen. In seiner Partei gibt es Kritik daran. “Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass das große Problem von Italien und Spanien zu viele Kredite sind”, erklärte Röttgen. Würden beide sich nun “nach Jahren der Austerität von den anderen Europäern im Stich gelassen” fühlen, “wären wir dem Scheitern der EU ganz nah”.

Röttgen distanzierte sich von seinem Mitbewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, der Italien vorgeworfen hatte zu versuchen, "im Windschatten von Corona zu unbegrenzten Refinanzierungsmöglichkeiten für seinen Staatshaushalt zu kommen". "Das war eine unglückliche Äußerung", sagte Röttgen. "Unsere DNA ist Europa. Wenn wir uns nicht mehr so verstehen würden, dann wären wir nicht mehr die CDU, wie sie gegründet wurde."