Rostocker Rathaus führt geschlechtergerechte Sprache ein

Anzeige

Anzeige

Rostock. Das Rostocker Rathaus will Berichten zufolge die gendergerechte Sprache einführen. Konkret heißt das, dass man dort nicht mehr automatisch als „Frau“ oder „Herr“ angesprochen wird. Stattdessen darf jeder selbst über die Anrede entscheiden.

Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet, will die neue Gleichstellungsbeauftragte des Rathauses, Wenke Brüdgam, eine neue Sprache in der Verwaltung einführen. „Respektvoller, höflicher – und so, dass sie jedem Menschen gerecht wird“, erklärt Brüdgam.

In Rostock ist nun ein Sprachleitfaden in Abstimmung. Ziel sei es, eine Sprache zu nutzen, „die niemanden bevorzugt und niemanden diskriminiert“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte. Stattdessen setze sie auf Individualität.

Anzeige

Gebe es häufiger Kontakt zum Rathaus, soll also in Zukunft konkret nachgefragt werden, wie eine Person angesprochen werden will.