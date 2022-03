Drogeriekonzern Rossmann schickt Lebensmittel und Wasser in Ukraine

Anzeige

Hannover. Der Drogeriekonzern Rossmann will Kriegsopfern und Geflüchtete in der Ukraine mit Hilfspaketen unterstützen. Laut Geschäftsführer Raoul Roßmann sind neun Lastwagen mit Nahrungsmitteln und Wasser auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

„Wir stehen an der Seite der Ukrainer“, so eine Mitteilung der Rossmann-Gruppe, aus der die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) zitiert. Man stehe „in direktem Kontakt“ mit den Brüdern Klitschko, heißt es weiter. Der ehemalige Boxerweltmeister Vitali Klitschko ist Bürgermeister der Hauptstadt Kiew. Beim Kampf gegen die Angriffe der russischen Streitkräfte wird er von seinem Bruder Wladimir unterstützt.

Hotel für Geflüchtete angemietet

Nach Angaben des Unternehmens arbeitet Rossmann bei der Hilfsaktion mit seinen Auslandsgesellschaften in Polen, Tschechien und Ungarn zusammen. In der polnischen Stadt Lódz sei so zudem auch ein Hotel angemietet worden, um flüchtende „Mütter und Kinder aufzunehmen“.

Es werde auch psychologische Hilfe vor Ort angeboten, heißt es weiter.