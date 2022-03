Hackerangriff auf Rosneft Deutschland: Anonymous erbeutet Daten von Russlands Energieriesen

Anzeige

Anzeige

Die Hackergruppe „Anonymous“ soll nach eigenen Angaben etwa 20 Terabyte Daten bei einem Angriff am Freitag auf den Energiekonzern Rosneft Deutschland erbeutet haben. Wie die Hackeraktivisten bei „Anonleaks“ schreiben, sei man „sehr tief in die Systeme von Rosneft Deutschland eingedrungen“. Dabei habe man „problemlos Backups von Laptops der Beschäftigten und Führungskräfte“ gefunden. Die Hacker hätten auch Zugriff auf die iPhones und iPads der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Da die Verbindung aber unterbrochen wurde, habe man nur etwa 20 Terabyte Daten erbeuten können.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigte den Hackerangriff auf die deutsche Rosneft-Tochter gegenüber „Spiegel“ und „Welt“. Laut der Medienberichte habe das Unternehmen den Angriff selbst gemeldet. Dazu ist es als wichtiger Energielieferant, der zur sogenannten „Kritischen Infrastruktur“ zählt, verpflichtet.

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Anzeige

Das BSI soll außerdem eine Cyber-Sicherheitswarnung an andere Unternehmen und Organisationen der Mineralölwirtschaft herausgegeben haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin soll wegen des Hackerangriffs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben. Das Bundeskriminalamt ist laut „Spiegel“ mit den Ermittlungen beauftragt worden.

Video Putins Krieg: Russische Raketen beschießen Zivilisten 2:25 min „Mehrere Raketen sind zwanzig Meter von uns eingeschlagen“, berichten Einwohner eines Kiewer Vororts. Wie durch ein Wunder kam dabei nur eine Person ums Leben. © Reuters

Rosneft Deutschland soll seine Systeme vorerst vom Netz genommen haben, der Betrieb der Pipelines und Raffinerien sei aber aufrecht erhalten worden. Der Konzern selbst äußerte sich gegenüber den beiden Medien zunächst nicht.

Schon vor etwa drei Wochen hatte „Anonymous“ die Website von Rosneft Global angegriffen und vorübergehend lahmgelegt.

Rosneft Deutschland war in den letzten Jahren nach eigenen Angaben für etwa ein Viertel aller Rohölimporte nach Deutschland zuständig. Es zählt zu den größten Unternehmen in der Mineralölverarbeitung, mit etwa zwölf Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität in der Bundesrepublik. In Russland ist Rosneft der größte Ölproduzent, etwa die Hälfte der Aktien hält der russische Staat.

Vorsitzender des Aufsichtsrates von Rosneft Deutschland ist Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). „Anonleaks“ kommentiert dies mit den Worten: „Wir sind gespannt, ob wir was über Herrn Schröder erfahren.“