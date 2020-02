Rosenmontagszüge: So politisch sind die Mottowagen

Anzeige

Berlin. Der mutmaßliche rechtsextremistische Anschlag von Hanau beschäftigt auch die Wagenbauer in den Karnevalshochburgen. Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf haben sie kurzfristig auf die Ereignisse reagiert und entsprechende Mottowagen erstellt.

Im Kölner Karneval weint der Dom: Mit hängenden Turmspitzen und Tränen im Auge schicken die Kölner Jecken ihren Dom als Motivwagen in den Rosenmontagszug. Auf einem großen roten Herz, das der Dom in der Hand hält, steht: “uns Hätz schleiht för Hanau” - unser Herz schlägt für Hanau. Der Wagen werde weit vorne im Zug fahren, sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval am Montagmorgen.

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug stellt nach dem Anschlag den Rassismus als Waffe dar. Der Mottowagen fuhr am Montagmorgen zum Aufstellort für den Zug. Zu sehen darauf: Eine Pistole mit der Aufschrift “Rassismus”, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: “Aus Worten werden Taten!” An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: “NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau”.

Doch nicht nur Hanau spielt eine Rolle bei den Mottowagen, auch der Kampf um den CDU-Vorsitz wird thematisiert oder auch die Todesfälle und Infektionen infolge des Coronavirus. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, wie politisch die Wagen im Karneval 2020 sind.

RND/das/dpa