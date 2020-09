Roland Jahn über Belarus: “Angst ist der Kitt der Diktatur”

Anzeige

Berlin. Herr Jahn, Sie haben in der vorigen Woche eine Solidaritätserklärung von ehemaligen DDR-Oppositionellen mit der Opposition in Belarus unterzeichnet. Fühlen Sie sich an früher erinnert?

Ja, klar. Vieles von dem, was man jetzt in Belarus sieht, erinnert an das, was Menschen in der DDR erlebt haben. Deshalb ist es ganz wichtig, diesen mutigen Menschen in Belarus Zuspruch zukommen zu lassen. Die Mutigen brauchen auch Ermutigung.

Das ist ein altes Wort von Wolf Biermann.

Richtig. Es ist immer gut, sich zu erinnern, in welcher Situation man selbst gewesen ist und wie wichtig der Zuspruch auch von außen war. Als ich im Gefängnis saß, war es ganz wichtig zu wissen, dass sich im Westen jemand kümmert und dass zum Beispiel Amnesty International eine Patenschaft übernommen hat. Deshalb ist nicht nur ein klares Bekenntnis der deutschen Regierung und der EU von Bedeutung. Auch die deutsche Gesellschaft ist aufgerufen, ein öffentliches Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es nicht hinnehmbar ist, wenn Menschenrechte in Europa mit Füßen getreten werden.

Alexander Lukaschenko spekuliert offenbar darauf, dass der Westen irgendwann das Interesse verliert. Wie lässt sich dem denn entgegenwirken?

Es ist immer eine große Herausforderung, Solidarität langfristig zu organisieren. Jedenfalls darf man gegenüber solchen Diktatoren nicht naiv auftreten. Wir haben ja in Deutschland unsere eigenen Erfahrungen. Wir wissen, dass Diktaturen taktisch agieren und mit Desinformationen unterwegs sind. Diese Erinnerung gilt es, wach zu halten. Diese Taktiken kann man sich auch in den Stasiunterlagen ansehen, die damit eine sehr gute Möglichkeit sind, unsere Sinne für die Gegenwart zu schärfen.

Lukaschenkos Kalkül ist zudem, die führenden Köpfe der Opposition außer Landes zu drängen, um ihr die Spitze zu nehmen. Glauben Sie, dass das erfolgreich ist?

Das ist eine Methode, mit der die Herrschenden Zeit gewinnen wollen. Und sie wirkt zunächst desillusionierend. Allerdings hat man Bärbel Bohley 1988 aus dem Gefängnis heraus nach England abgeschoben – und bald darauf kam sie zurück und wurde zu einer Anführerin der Revolution. Die Entwicklung kann also trotzdem immer wieder umgekehrt werden. Genau dafür ist es wichtig, dass man die Menschen in Belarus unterstützt – vor allem die, die im Gefängnis sitzen. Die brutalen Einsätze und Verhaftungen haben ja gezeigt, dass Lukaschenko auf Gewalt setzt, um Angst zu erzeugen. Angst ist der Kitt der Diktatur. Entscheidend wird daher sein, dass die Menschen ihre Angst trotz Repression weiter überwinden können.

Wovon hängt das ab?

Das hängt, wie wir 1989 und davor erlebt haben, von vielen Faktoren ab. Wenn die Solidarnosc in Polen, die Charta 77 in der Tschechoslowakei, die Glasnost-Politik von Michail Gorbatschow und die Berichterstattung der Westmedien über die Demonstrationen in der DDR nicht gewesen wären, dann hätte es auch in Deutschland anders aussehen können. Deshalb müssen Netzwerke der Unterstützung für Belarus entstehen.

In Belarus führen Frauen wie Maria Kolesnikowa den Widerstand an.

Ja, das ist faszinierend, weil man ja zuvor ihren Chef eingesperrt hat und bei anderen die Ehemänner. Das ist eine Taktik, die ich auch aus der DDR kenne, im persönlichen Umfeld durch Haft Druck zu erzeugen. Aber die Frauen haben sich nicht einschüchtern lassen. Unerschrocken und mutig protestieren sie friedlich und undogmatisch. Es geht um Menschenrechte.

In Deutschland erregt außer Belarus die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny Aufsehen und Empörung. Wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren?

Ich will da keine konkreten Empfehlungen geben. Aber es ist wichtig, das Wesen dieses Staates zu erkennen. Es ist eine Autokratie, der gegenüber man keine blauäugige Politik machen darf.

Wie erklären Sie sich, dass nicht zuletzt in Ostdeutschland die Sympathie für Präsident Wladimir Putin so groß ist?

Ich bin erschrocken darüber, dass Putin politische Sympathien erfährt. Denn er hat das Unrecht in Russland zu verantworten. Das darf man ihm nicht durchgehen lassen. Wir sollten mit denen gut im Gespräch sein, die sich in Russland für Menschenrechte einsetzen.