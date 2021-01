Rohrbomben in Washington: FBI erhöht Belohnung für Hinweise auf Verantwortliche

Anzeige

Washington. Das FBI hat die Belohnung für Hinweise auf die Personen, die während des Sturms von Trump-Anhängern auf das Kapitol zwei Sprengsätze in Washington platziert hatten, deutlich erhöht. Statt bis zu 50.000 Dollar sind nun bis zu 75.000 Dollar ausgeschrieben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Rohrbomben waren am 6. Januar neben den Zentralen der Republikanischen und der Demokratischen Partei abgelegt worden.

Die Hintergründe sind bisher unklar. Die Sprengsätze wurden platziert, während Anhänger von Präsident Donald Trump einige Straßenzüge weiter ins US-Parlamentsgebäude eindrangen.

Nach Polizeiangaben hätten die Rohrbomben großen Schaden anrichten können. Einer der Verdächtigen wurde von einer Überwachungskamera erfasst, auf den vom FBI veröffentlichten Fotos ist aber kein Gesicht hinter Maske und Kapuze zu erkennen.