Röttgen: Nur USA können sinnvoll diplomatische Initiative in Nahost ergreifen

Berlin. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen setzt im Nahost-Konflikt auf die USA als Vermittler. „Diese amerikanische Administration hat eine Chance und darum die Pflicht, eine neue diplomatische Initiative zu ergreifen“, sagte Röttgen am Freitag im Deutschlandfunk.

„Die USA spielen einen aktiven Part, sie haben den Beauftragten im Außenministerium für dieses Thema sofort entsandt“, sagte er. Die EU spiele hingegen praktisch keine Rolle. Sie könne, wenn dann flankierend, etwas tun, etwa die realen Lebensbedingungen für die palästinensischen Bevölkerung erträglicher machen.

Röttgen: Jüngste Maßnahmen der israelischen Regierung säen Hass

Zum Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet sagte Röttgen: „Das ist die unmittelbare Gewalt, die sich gegen Zivilisten richtet in Israel, von der Hamas ausgehend.“ Gleichzeitig verwies Röttgen auf den Kontext des Konflikts - und auch auf die Lebensbedingungen von Menschen in Gaza: „Die totale Verzweiflung junger Menschen, die im Flüchtlingslager in Gaza geboren werden und die Perspektive haben, ihr Leben dort zu verbringen, erzeugt das, was sich da entlädt“, sagte er.

Anhaltende Kämpfe in Nahen Osten: Israel greift Ziele in Gaza an Israel hat am frühen Freitagmorgen erneut zahlreiche Luftangriffe und Artillerie auf den Gazastreifen abgefeuert. Raketenbeschuss aus Gaza folgte.

„Die jüngsten Maßnahmen der israelischen Regierung, sowohl palästinensische Bewohner aus einem traditionellen Wohngebiet im Osten Jerusalems, Scheich Dscharrah, rauszuwerfen, Zwangsräumungen vorzunehmen, auch der massive Polizeieinsatz auf dem Al-Aksa-Platz, (...) das sind Verschärfungen der Lage, die Hass säen“, sagte Röttgen. Das entschuldige nicht die Gewaltanwendung, erkläre aber, warum der radikale Teil der Palästinenser innerpalästinensisch immer stärker werde.