Rock- und Naturfan: Das macht die neue finnische Regierungschefin aus

Anzeige

Anzeige

Helsinki. Sie ist Mutter einer kleinen Tochter, wie viele Finnen eine Freundin guter Rockmusik und nun auch die derzeit jüngste Ministerpräsidentin der Erde: Die 34 Jahre alte Sanna Marin wird von jetzt an die Regierungsgeschäfte in Helsinki führen. In ihrem Kabinett sitzen überwiegend Frauen auf den wichtigen Positionen.

Marin gilt bei den Finnen als zielstrebige und selbstsichere Politikerin. Trotz ihres verhältnismäßig jungen Alters verfügt sie bereits über ausgeprägte politische Erfahrung: Ihre Laufbahn als Sozialdemokratin begann vor mehr als zehn Jahren in ihrem Studienort Tampere, ins finnische Parlament wurde sie schließlich im Jahr 2015 gewählt. Seit Juni war sie unter Regierungschef Antti Rinne für knapp sechs Monate Verkehrs- und Kommunikationsministerin, ehe dieser vor einer Woche den Rücktritt seiner Regierung einreichte. Marin spricht Finnisch, Englisch und Schwedisch.

Geschlechtergleichheit und Nachhaltigkeit besonders wichtig für Marin

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Als stellvertretende Parteichefin hatte Marin zu Jahresbeginn Rinne vertreten, als dieser ausgerechnet im Wahlkampf vor der Parlamentswahl größere gesundheitliche Probleme hatte. Marin machte sich in der Zeit mit ihrem sicheren und überzeugenden Auftreten einen Namen. Die Sozialdemokraten wurden bei der Finnen-Wahl im April schließlich stärkste Kraft - und Rinne Regierungschef.

Marin wurde am 16. November 1985 in Helsinki geboren und wuchs in der Kleinstadt Pirkkala bei Tampere auf. Ihre Mutter war alleinerziehend und ging später eine Beziehung mit einer anderen Frau ein - Marin sprach öffentlich über die damit verbundenen Stigmatisierungen.

Im sozialdemokratisch geprägten Tampere studierte Marin später öffentliche Verwaltung auf Magister. Noch während der Studienzeit wurde sie dort in den Stadtrat gewählt und dessen Vorsitzende. Besonders wichtig sind ihr nach eigenen Angaben neben der Geschlechtergleichheit und weltweiten Solidarität vor allem Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

Jüngste Regierungschefin ist Hard-Rock-Fan

Anzeige

Noch heute lebt Marin mit ihrer Familie in Tampere. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Markus Räikkönen hat sie eine 2018 geborene Tochter namens Emma. Sie lobt ihren Mann dafür, wie viel Verantwortung er für die Tochter übernimmt.

Ihre Freizeit verbringt Marin nach Angaben finnischer Medien gerne mit Familie und Freunden und vorzugsweise in der Natur. Musikalisch mag sie laut der Lokalzeitung "Tamperelainen" besonders die US-Band Rage Against the Machine, kann aber auch klassischem Hard Rock, Funk und altem Hip-Hop etwas abgewinnen.

Anzeige

Marin wird nun die dritte weibliche Ministerpräsidentin Finnlands. So jung wie sie ist derzeit kein Regierungschef auf der Welt - jedenfalls so lange, bis der noch einmal etwa neun Monate jüngere Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Österreich eine neue Regierungskoalition gefunden hat.

RND/dpa