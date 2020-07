Robert Mueller: Republikaner lassen erneute Anhörung vor Kongress zu

Börsen am Montag: Dax mit festem Wochenstart

Trotz neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen sind die Vorgaben der New Yorker Börsen für den deutschen Aktienhandel gut gewesen. Der Dax nahm die Impulse auch an und kletterte am Montag deutlich nach oben. Alle 30 Werte im Dax konnten zum Auftakt Gewinne verzeichnen. In dieser Woche nimmt die Berichtssaison in den USA Fahrt auf. Eröffnet wird der Zahlenreigen unter anderem von den großen US-Banken..