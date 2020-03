Robert-Koch-Institut: Pressekonferenzen nur noch zweimal wöchentlich

Anzeige

Berlin. Die täglichen Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben Journalisten und interessierte Bürger in den vergangenen Wochen durch die Corona-Krise begleitet. Jetzt wollen die Experten nur noch zweimal wöchentlich in Berlin vor die Kameras treten.

Da fehlt doch was – diesen Gedanken hatten am Freitag nicht nur Journalisten in der Hauptstadt. Das Robert-Koch-Institut gab für viele überraschend keine Pressekonferenz mit den aktuellen Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland.

Pressekonferenzen zweimal wöchentlich

Der “Bild”-Zeitung teilte das Institut nun mit, es werde künftig nur noch zweimal in der Woche Pressekonferenzen mit dem RKI-Präsidenten Lothar Wieler geben. Zuletzt trat er am Donnerstag vor die Presse und die Fernsehkameras. Die nächste Pressekonferenz soll planmäßig am kommenden Dienstag stattfinden.

Warum künftig weniger Pressekonferenzen stattfinden sollen, teilte das RKI der Zeitung nicht mit. Man wolle jedoch weiter “jeden Werktag in einem Situationsbericht über alles Wichtige informieren” und die Daten über Neuinfektionen auch am Wochenende aktualisieren.

RND/fh