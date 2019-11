RND-Salon extra im Livestream: Das Duell um den SPD-Vorsitz

Anzeige

Berlin. Sieben Duos haben sich im Sommer um den SPD-Vorsitz beworben. Fünf sind mittlerweile ausgeschieden – für die zwei verbleibenden beginnt am 19. November die Stichwahl.

Am Vorabend laden das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und Phoenix die beiden verbliebenen Kandidatenduos zum großen TV-Duell ins Atrium des Hauses der Bundespressekonferenz ein. Klara Geywitz und Olaf Scholz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stellen sich einen ganzen Abend lang den Fragen von RND-Hauptstadtbüroleiter Gordon Repinski und Phoenix-Moderatorin Julia Grimm.

Doch wer sind die Kandidatinnen? Wie wollen sie die SPD aus der Dauerkrise führen? Was geschieht mit der Großen Koalition? Und womit wollen sie Deutschland fit für die Zukunft machen? Antworten auf all diese Fragen gibt es am 18. November ab 19 Uhr hier im Live-Stream.

Wie kommen die beiden verbliebenen Teams in der Bevölkerung an? Der RND-Wahlmonitor gibt Aufschluss.

In die Stichwahl gehen Klara Geywitz und Olaf Scholz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir stellen die beiden Duos vor.

Jubel und feuchte Augen gab es am Abend der Entscheidung über die Stichwahl. Wie dieser verlief, können Sie hier nachlesen:

Wer waren eigentlich all die Kandidaten-Paare, die sich um den SPD-Vorsitz beworben haben? Hier finden Sie einen Überblick:

Einen Rückblick auf den Start der SPD-Regionalkonferenzen finden Sie hier:

Ende Oktober diskutierten allein die Frauen aller SPD-Kandidaten beim "Berliner Salon". Wie dieser verlief, können Sie hier nachlesen:

Wer war in der Vergangenheit noch zu Gast beim RND-Salon? In unserer Bilderstrecke bekommen Sie einen Überblick:

