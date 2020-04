Einer weiteren und längeren kompletten Schulschließung stehen wir sehr kritisch gegenüber. Daher unser Vorschlag: die Klasse halbieren. Innerhalb von zwei Schulwochen würde die erste Hälfte Montag bis Mittwoch und Freitag in der ersten, sowie Dienstag bis Donnerstag in der zweiten Woche gehen und umgekehrt. So hätten alle Kinder zumindest 5 Tage Unterricht an 10 Schultagen.

RND-Leserin Mandy Wagner