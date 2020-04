RKI zur Corona-Lage: Trend positiv, jedoch “kein Ende der Epidemie in Sicht”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Robert-Koch-Institut warnt nach den ersten Lockerungen davor, das Coronavirus zu unterschätzen. “Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht”, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade, der den terminlich verhinderten Lothar Wieler vertrat, am Dienstag in Berlin. “Jeder kann schwer an Covid-19 erkranken, jeder kann plötzlich medizinische Hilfe benötigen und auf eine Klinik angewiesen sein.”

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Dennoch setze sich der positive Trend der vergangenen Tage weiter fort. Man beobachte einen “deutlich geringeren täglichen Anstieg”. Der Wert neu übermittelter Fälle sei auf unter 2000 pro Tag gesunken. Es sei allerdings Vorsicht geboten, denn es könne zu Nachmeldungen kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Reproduktionszahl liege momentan bei 0,9, ist im Vergleich zur Vorwoche also leicht angestiegen. Das gilt auch für das Alter der Infizierten. “Die Betroffenen sind nun im Durchschnitt 50 Jahre alt”, sagte Schaade.

Nach wie vor seien allerdings ausreichend Behandlungskapazitäten vorhanden. “In den nächsten Tagen sind keine Engpässe absehbar”, sagte Schaade.