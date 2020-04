RKI zur Corona-Lage: Deutschland hat zwei Etappenziele erreicht

Anzeige

Berlin. Im Kampf gegen das Coronavirus hat Deutschland zwei Etappenziele erreicht. Einerseits seien aktuell ausreichend Behandlungskapazitäten in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen vorhanden, sagte Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, am Dienstag in Berlin. “Bei derzeitiger Dynamik der Situation werden keine medizinischen Engpässe prognostiziert”, ergänzte Wieler. Das könne aber regional variieren. Andererseits sei es gelungen, die Grippe- von der Covid-19-Welle zu entkoppeln.

In Deutschland liegen derzeit 125.098 Deutschland offiziell gemeldete Fälle vor (Stand 14. April), davon sind 2969 Infektionen tödlich verlaufen. Die Zahlen zeigten weiter “positive Tendenzen”, sagte der RKI-Chef.

Diese Daten weisen seinen Angaben zufolge darauf hin, “dass die Fallzahlen schon über längere Zeit nicht mehr so stark ansteigen”.

Wieler betonte: “Dazu haben wir alle beigetragen.” Es sei schön, dass sich die Anstrengungen auszahlten. Wieler appellierte aber gleichzeitig: “Lassen Sie uns dafür belohnen und nicht nachlassen.”