RKI zu Corona-Lage in Deutschland: "Ausbruch wieder beherrschbar"

Anzeige

Anzeige

Berlin. Den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts zufolge ist die Reproduktionsrate der Corona-Infektionen auf einen Wert unterhalb von eins gesunken. Die Zahl liege “aktuell im Durchschnitt bei 0,7”, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin. “Das heißt, dass nicht mehr jede Person eine andere Person ansteckt.” Es gebe jedoch weiterhin regionale Unterschiede.

Die Bekämpfungsstrategie zeige Folgen, ergänzte Wieler, sodass man ein “wirklich gutes Zwischenergebnis” sehe. Der tägliche Anstieg der Fallzahlen habe sich im Vergleich zur Vorwoche verlangsamt. Derzeit liegen dem Robert-Koch-Institut 133.830 gemeldete Corona-Fälle vor (Stand 17. April, 0 Uhr). Allerdings ist die Zahl der Corona-Toten zuletzt gestiegen. Am Donnerstag seien 315 Todesfälle gemeldet worden - bisheriger Höchstwert. Das sei jedoch erwartbar gewesen, sagte Wieler.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht weiterhin von einer positiven Entwicklung. “Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar”, sagte Spahn. Seit dem 12. April sei die Zahl der Genesenen höher als die Zahl der Neuinfizierten. Von den etwa 134.000 Erkrankten seien mehr als 80.000 Patienten wieder genesen.

Drei Gründe für gutes Abschneiden im internationalen Vergleich

Spahn hielt fest: “Unser Gesundheitssystem war zu keiner Zeit überfordert.” Dass Deutschland im internationalen Vergleich derart gut abschneidet, hänge damit zusammen, dass sich das Gesundheitssystem in “guter Verfassung” befinde, die Ausstattung mit Fachkräften sehr gut sei und es ein “engmaschiges Netz von niedergelassenen Haus- und Fachärzten” gebe, die einen ersten Schutzwall darstellten. “Außerdem haben wir exzellente Kliniken”, sagte Spahn.

Anzeige

Ein Befürworter der möglichen Maskenpflicht ist der CDU-Politiker nicht. Er unterstütze das aktuelle Maskengebot, also die Empfehlung, im Alltag einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. “Ich setze auf Freiheit, Akzeptanz und Überzeugung durch Argumente”, sagte Spahn. Gebote würde die Bevölkerung seiner Meinung nach eher befolgen als Verpflichtungen. “Wir müssen die Entwicklung der nächsten Tage abwarten.”

Video Hanau führt Maskenpflicht ein 1:29 min Wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus hat die Stadt Hanau eine Maskenpflicht in Geschäften und in Bussen und Bahnen angeordnet. © Tobias Dinkelborg/Reuters

Anzeige

App kommt vermutlich in vier Wochen

Die Einführung einer App zur Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten erwartet der Gesundheitsminister “aus heutiger Sicht eher in vier als in zwei Wochen”. Eine solche Tracking-App sei in der Entwicklung und werde definitiv ein freiwilliges Angebot bleiben. Wichtig seien drei Parameter: die Datensicherheit, der Datenschutz und ein epidemiologisches Konzept, um nötige Kennziffern für Abstand und Zeit der Nähe zwischen Personen festzulegen.

Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, betonte noch einmal den Hochdruck, mit dem aktuell an Medikamenten und Impfstoffen geforscht werde. “Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in nächster Zeit Fortschritte machen werden”, sagte er.

Erste Impfstoff-Prüfung in Deutschland vor dem Start

Weltweit liefen momentan “50 bis 60 Impfstoffprojekte”, auch in Deutschland würde in Kürze eine erste klinische Prüfung starten. Cichutek ergänzte, man werde mehrere Impfstoffe brauchen, “auch mehrere Sorten”, um spezifischen Anforderungen der Behandlung gerecht zu werden.

Medikamente indes müssten nicht nur das Virus direkt bekämpfen, sondern auch die Auswirkungen. Es gebe bereits Annahmen, dass bestimmte Antikörper, die Genesene bereits in ihrem Körper tragen, zu Fiebersenkungen und einer besseren Sauerstoffversorgung führten. “Die Wirksamkeit dieser Ansätze muss aber noch erwiesen werden”, sagte Cichutek.

Anzeige