RKI stellt Lageberichte zu Corona ein - Neue Phase der Pandemie erreicht

Berlin. Das Robert-Koch-Institut verzichtet künftig auf seine regelmäßigen Lageberichte zur Corona-Pandemie, wie Vize-Präsident Lars Schaade am Donnerstag in Berlin mitteilte. “Es gibt eine neue Phase der Pandemie”, sagte er. Deshalb werde man Pressebriefings von nun an nur noch anlassbezogen abhalten.

Zu Beginn der Krise hatten sich das Institut in Person von Präsident Lothar Wieler und seinem Stellvertreter Schaade an jedem Werktag an Presse und Öffentlichkeit gewandt. Vor einigen Wochen änderte man den Rhythmus und reduzierte die Unterrichtungen auf zuletzt zweimal pro Woche.

Schaade bat um Verständnis für die Entscheidung, die “die Leitung des Robert-Koch-Instituts” getroffen habe. Er wisse, dass das Interesse der Bevölkerung an den Briefings sehr groß sei. Daher verwies er auf die entsprechenden Online-Angebote des RKI. Die normale Pressearbeit über die üblichen Wege werde natürlich fortgesetzt, betonte Schaade.

RND/tdi

