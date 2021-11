RKI-Chef Wieler fordert Lockdown-Maßnahmen: 2G „reicht leider nicht mehr“

Anzeige

Anzeige

Angesichts der sich immer weiter verschärfenden Corona-Situation in Deutschland fordert der Chef des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler erneute Lockdown-Maßnahmen - auch für Geimpfte. „Wenn sich an einem Tag 50.000 Menschen infizieren, werden 400 von ihnen sterben“, sagte Wieler in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. Daran ließe sich jetzt nichts mehr zu ändern, so Wieler weiter: „Alles, was wir heute tun, um gegenzusteuern, wird erst in zwei oder drei Wochen einen Effekt haben.“

Die 2G-Regelungen, die mittlerweile in den Strategien vieler Bundesländer eine Schlüsselrolle einnehmen, seien wichtig, aber: „In der aktuellen Situation reicht das leider nicht mehr“, sagte der RKI-Direktor. Neben Kontaktbeschränkungen müssten auch Großveranstaltungen abgesagt, Homeoffice ermöglicht und die Zuschauerzahlen (etwa in Theatern) reduziert werden. „Hotspots wie Bars und Clubs müssten wieder schließen“, so der RKI-Chef.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Zahl der Ungeimpften unter den Erwachsenen belaufe sich auf rund 15 Millionen Menschen. Anders als vor einem Jahr seien die Leute allerdings wieder deutlich mobiler. So könne sich das Virus schneller verbreiten. Die Gesundheitsämter seien mittlerweile wieder an der Belastungsgrenze angekommen. Daher sei anzunehmen, dass die aktuellen Daten zur pandemischen Lage unvollständig ist und die Dunkelziffer der Coronainfektionen entsprechend hoch ist.

Anzeige

Abwägung bei Impfpflicht

In der Debatte zu einer Impfpflicht zeigte sich Wieler allerdings vorsichtig: „Eine Impfpflicht ist nicht das Richtige“, sagte er mit Verweis auf eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu ethischen Aspekten einer verpflichtenden Corona-Impfung vom April dieses Jahres. In dem Papier kommt die WHO zu dem Schluss, dass die inhaltliche Überzeugung erfolgreichere Ergebnisse bringe als eine allgemeine Impfpflicht. Wieler gibt allerdings zu bedenken: „Die WHO sagt aber auch, wenn wirklich alles versucht wurde und sich trotzdem ein relevanter Teil der Menschen nicht impfen lassen will, dann darf man eine Impfpflicht nicht ausschließen“. Diese Ansicht teile er, so der RKI-Chef.