RKI-Livestream, heute ab 9.50 Uhr: Aktuelle Corona-Lage in Deutschland

Berlin. Nach den Angaben der Gesundheitsministerien der Bundesländer gab es in Deutschland bis zum Donnerstagmorgen knapp über 166.000 Fälle von Coronavirus-Infektionen und etwas mehr als 6900 Tote.

In der zurückliegenden Pressekonferenz des RKI am Donnerstag erklärte Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, dass man in Deutschland die Testkapazität gegen das Coronavirus deutlich erhöht habe: “860.000 Tests sind pro Woche nun möglich. In der vergangenen Woche wurden 467.000 Tests durchgeführt.” Davon sei nur eine geringe Prozentzahl positiv gewesen. “Das zeigt, dass nun niedrigschwelliger getestet wird”, erklärte Wieler.

Dennoch rate das RKI weiterhin davon ab, “generell alle Menschen zu testen”, betonte der Präsident. Bei symptomfreien Personen hätte ein negativer Test lediglich eine geringe Aussagekraft und könne zu falscher Sicherheit führen. Es gebe dennoch Situationen, in denen das sinnvoll sei: etwa in Alten- und Pflegeheimen, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und Risikogruppen zu schützen.

