RKI-Chef zur Corona-Lage: Zahl der Todesfälle weiterhin hoch

Berlin. Die Zahl neugemeldeter Corona-Infektionen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in den vergangenen Tagen gesunken. Am Sonntag und Montag seien nur noch etwa jeweils 1000 Fälle gemeldet worden, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. “Wobei man hier im Kopf haben muss, dass man nach dem Wochenende einen Meldeverzug einberechnen muss.”

Erhöht hat sich hingegen die Reproduktionsrate, sie liegt wieder bei rund eins. Aber es gebe weiter große regionale Unterschiede, sagte Wieler. Die Anzahl der Todesfälle sei weiterhin hoch: Zwischen 100 und 300 Meldungen neuer Todesfälle erhält das RKI pro Tag. Der Fallverstorbenenanteil liege bei 3,8 Prozent.

Video Chronologie des Coronavirus 1:59 min Der Beginn des verheerenden Coronavirus war vermutlich ein Tiermarkt in Wuhan/China. In nur wenigen Wochen erreichte das Virus auch Europa. © Tobias Dinkelborg/RND

Nach den Daten des Instituts sind in Deutschland 156.337 Corona-Infektionen bestätigt, 5913 Erkrankte sind verstorben (Stand: 28. April, 0 Uhr). Die Zahl der Genesenen liege schätzungsweise bei 117.400 Personen. Im Bundesschnitt sind von 100.000 Einwohnern 188 Personen mit dem Virus infiziert.

Im weltweiten Vergleich stehe die Bundesrepublik weiterhin sehr gut da, ergänzte Wieler. “Diesen Erfolg haben wir den Mitarbeiten in den Gesundheitsämtern zu verdanken, die Infektionsketten nachverfolgt haben. Aber auch den Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Doch selbst die hätten nicht gegriffen, wenn wir uns nicht alle daran gehalten hätten.”

Deshalb appellierte der RKI-Chef erneut, im Zeichen der Lockerungen nicht nachlässig zu werden. Zudem wies er noch einmal darauf hin, dass das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen durchaus wirksam sei.