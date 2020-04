RKI-Chef Wieler: “Von Entspannung kann noch nicht ausgegangen werden” - Corona-App kommt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge sind weltweit mehr als eine Million Menschen am Coronavirus erkrankt - in Deutschland gibt es aktuell etwas mehr als 100.000 gemeldete Fälle. 1810 (Stand 7. April) Infizierte sind an den Folgen des Virus gestorben.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

33.300 Corona-Patienten seien bundesweit wieder genesen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in einer seiner regelmäßigen Pressekonferenzen. “Die Zahl der neu gemeldeten Fälle ist geringer, aber von Entspannung kann noch nicht ausgegangen werden.” Das Durchschnittsalter der betroffenen Personen liege bei 48 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Außerdem hat das RKI eine Corona-Datenspende-App entwickelt, um besser einschätzen zu können, wo und wie schnell sich das Virus verbreitet. Durch die App sei es möglich, dem Institut “freiwillig bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen”, sagte Wieler. Notwendig für die Nutzung ist eine Smartwatch oder Fitnessarmband.

Mit der App könnten Symptome erkannt werden, ergänzte Wieler. “Wenn man ausreichend große Stichprobe hat, dann können Wissenschaftler zusätzliche Rückschlüsse ziehen.” Die Daten seien pseudynymisiert, es würden keine Ortungsdaten erfasst.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

RND