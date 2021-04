RKI-Chef Wieler: „Für uns wäre eine frühere Bremse sinnhafter gewesen“

Anzeige

In einem Interview hat Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, eingeräumt, dass die Bundesnotbremse aus seiner Sicht zu spät kommt. In der Interview-Sendung „Jung&Naiv“ sagte er, er sei „nicht glücklich“ darüber, zu welchem Zeitpunkt die verschärften Regelungen in der Pandemie-Bekämpfung eingeführt wurden.

Im dem Online-Interview-Format „Jung&Naiv“ hatte Chefredakteur Tilo Jung gefragt: „Der Kompromiss ist, dass wir bremsen, wenn es zu spät ist?“ Als Lothar Wieler dies bejahte hakte Jung nach: „Das ist doch verrückt.“ Lothar Wieler antwortete darauf:„Ja... es ist... sagen wir so, ich bin darüber nicht glücklich, aber das ist eben der Kompromiss der gefunden wurde“. Wieler machte deutlich, dass er nicht hinter diesem Kompromiss der Politik stünde.

„Lieber vorne weniger Infektionen“

„Wir haben klare Empfehlungen rausgegeben, für uns wäre eine frühere Bremse sinnhafter gewesen“, sagte Wieler weiter. Es sei zynisch so lange zu warten, bis die Intensivstationen voll seinen. „Wir würden natürlich viel lieber vorne weniger Infektionen haben“, so der RKI-Chef. Sein Schwerpunkt sei die Prävention. Gleichzeitig zeigte sich Wieler zuversichtlich, dass der Punkt, an dem die Krankenhäuser überlastet sind, nicht erreichen werden wird.

RKI-Chef Lothar Wieler hatte wiederholt einen konsequenteren Lockdown gefordert. Doch erst eine Änderung des Infektionsschutzgesetz und die Durchsetzung der sogenannten Bundesnotbremse bei hohen Corona-Inzidenzen haben in der vergangenen Woche zu einem einheitlichen Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Panemdie geführt.